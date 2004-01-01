Ансамбль народной песни «Горенка» и фольклорный ансамбль «Потешенки» приглашают окунуться в празднование великого праздника – Дня святой Троицы. Неделя перед Троицей – Семицкая неделя, она бывает на седьмой неделе после Пасхи, поэтому и получила такое народное название - Семик. Эта неделя в старину известна была под именем Русальной, а последние три дня назывались Зелёные святки. Семик, как и Троица, считался девичьим праздником. Девочек-подростков принимали в компанию девушек, и они могли «невеститься», гадать о суженом. Мы постараемся всё вам рассказать и показать. Вы услышите традиционные песни, увидите Троицкие обряды. Какие? Приходите, и всё узнаете.