Здравствуй, добрый мой попутчик!

В этот день клуб авторской песни «Пять углов» приглашает всех на открытие своего нового сезона. В программе прозвучат песни, напоминающие о незабвенном лете, оставляющие свой светлый след в душе.

Прекрасный концерт посвящён тем, кому по пути с участниками клуба, кто согласен с идеей, что отведённый отрезок жизни необходим для приумножения в мире радости, добра и любви, для тех, кто желает творить и дарить своё творчество окружающим людям.