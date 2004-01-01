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Здравствуй, добрый мой попутчик!

Концерт клуб авторской песни «Пять углов»

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События: Концерты.

В этот день клуб авторской песни «Пять углов» приглашает всех на открытие своего нового сезона. В программе прозвучат песни, напоминающие о незабвенном лете, оставляющие свой светлый след в душе.
Прекрасный концерт посвящён тем, кому по пути с участниками клуба, кто согласен с идеей, что отведённый отрезок жизни необходим для приумножения в мире радости, добра и любви, для тех, кто желает творить и дарить своё творчество окружающим людям.

ДК им. С.М. Кирова
30 сентября
16:00

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