160590

Зажигает молодёжь!

Концерт вокального ансамбля «Цветные сны»

0
Я иду
Ваша оценка
События: Концерты.

В «Кировке» «Зажигает молодёжь!»

17 декабря  Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает на концерт «Зажигает молодёжь!» вокального ансамбля «Цветные сны».

Вокальный ансамбль «Цветные сны»- это яркие и талантливые юные вокалисты, которых объединяет любовь к эстрадной песне. Ребята принимают активное участие в многочисленных концертных программах заполярной «Кировки».

Участники коллектива исполнят на концерте не только всеми любимые номера, но и новые песни. В программу войдут песни современных композиторов: Анны Петряшевой, Леонида Агутина, Алексея Ольханского, Александра Иевлева, Натальи Осошник, Андрея Петрова и других.

ДК им. С.М. Кирова
17 декабря
14:00

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?