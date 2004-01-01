В «Кировке» «Зажигает молодёжь!»

17 декабря Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает на концерт «Зажигает молодёжь!» вокального ансамбля «Цветные сны».

Вокальный ансамбль «Цветные сны»- это яркие и талантливые юные вокалисты, которых объединяет любовь к эстрадной песне. Ребята принимают активное участие в многочисленных концертных программах заполярной «Кировки».

Участники коллектива исполнят на концерте не только всеми любимые номера, но и новые песни. В программу войдут песни современных композиторов: Анны Петряшевой, Леонида Агутина, Алексея Ольханского, Александра Иевлева, Натальи Осошник, Андрея Петрова и других.