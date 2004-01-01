Ансамбль «Серенада»

Надежда Ефремова – скрипка

Марина Письменская – альт

Андрей Скороходов – гитара

Ольга Ласкина – контрабас

Сергей Горбатюк - труба

Роман Соколов - баян

Виталий Кондаков – ударные инструменты

Лилия Мифтахова – меццо-сопрано

Вокальный ансамбль студентов МКИ. Руководитель Анна Карпенко

Ведущая концерта – Екатерина Ефремова

Концерт посвящен 80- летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Программа концерта

Муз. Е. Ростовской, сл. В. Тимофеева. Мой город

Муз. Е. Петербургского, сл. Я. Галицкого. Синий платочек

Муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского. В лесу прифронтовом

Муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского. Катюша

П. Фроссини «Очи черные»

Муз. Г. Каликина, сл. В. Матвеева. России частица.

Муз. В.Терентьев, сл. Н.Флеров. Заполярный вальс

Д. Шостакович. Вальс из Сюиты для Джаз-оркестра №1

Русская народная песня. Зачем тебя я, милый мой узнала

Муз. Таривердиев. Прелюдия из цикла «Настроения»

М. Таривердиев. Двое в кафе из кинофильма «Семнадцать мгновений весны»

Муз. М. Минкова, сл. И. Шаферана. «Если б не было войны»

Муз. Е. Ростовской, сл. В. Тимофеева. Кольская земля

Муз. И. Лученка, сл. М. Ясеня. Майский вальс