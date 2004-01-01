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Ярослав Сумишевский

Новая концертная программа «Мы друг для друга дышим»

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События: Концерты.

Ярослав Сумишевский, один из самых ярких и востребованных артистов, народный певец и любимец публики представляет свою новую концертную программу «Мы друг для друга дышим».

В программе артист собрал самые значимые и личные песни. Все композиции, которым дорожит артист, будут исполнены для широкой аудитории. Прозвучат как лирические композиции, так и танцевальные и непременно все хиты.

Уникальный голос, проникновенное исполнение, лирические тексты и живой вокал - неотъемлемые акценты его выступлений.

Каждый концерт Ярослава Сумишевского - это атмосферный вечер, наполненной музыкой, песнями, качественным звуком и выверенным светом.

Каждый концерт Ярослава-это праздник для души. Подарите себе незабываемые впечатления от посещения концерта любимого исполнителя!

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