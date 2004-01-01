Выше Арарата

Звуки органа и дудука подарят зрителям два часа гармонии и красоты

ПЕРВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Саят Нова - "Ашхарумс"

Армянская традиционная мелодия Ераз ("Мечта")

Ф. Шуберт – Серенада

Т. Альбинони – Адажио

И. С. Бах - Хоральная прелюдия In dulci jubilo BWV 729

Аргишти - "Луиза"

Х. Циммер - Фантазия на темы из кинофильма "Гладиатор"

Р. Левланд - Тайный сад

ВТОРОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Палиашвили - Вступление к опере «Даиси»

И. С. Бах - Хоральная прелюдия Ich ruf zu dir BWV 639

Армянская традиционная мелодия Ов сирун ("Ах, любимая")

И. С. Бах - Ария

Аргишти - "Первый ереванский снег"

Дж. Каччини (В. Вавилов) - Аве Мария

Армянская традиционная мелодия Эшхемед

Армянская традиционная мелодия "Ах, инч лав эн" ("Ах, как хорошо!")

Звуки органа и дудука подарят зрителям два часа гармонии и красоты. Шедевры мировой классики обретут неповторимое звучание, окрашенное самым неожиданным спектром красок. Новая программа Аргишти и органиста Ивана Ипатова позволит каждому зрителю наполниться светом, проникнуть в сокровенные тайны бытия, погрузиться в медитацию и почувствовать дыхание времени…

«Орган у меня ассоциируется с холодным звездным небом – это вечность вокруг нас. Дудук – более чувственное начало, волнение, эмоции, движение души, – рассказывает Аргишти. – Соединение воли, холода и трепетности – самый удивительный эффект, возникающий при сочетании этих инструментов».

Вырезанный из абрикосового дерева, дудук в руках Аргишти буквально завораживает. История дудука насчитывает более трех тысячелетий; орган – бесспорно моложе, он словно пламя, рожденное от искры – древнего дудука. Поражая мощью, силой и величием, он почтительно ведет диалог со своим старшим коллегой.