Проект "Открытая сцена".

На сцене Мурманского областного театра кукол с концертной программой "Всё, что было" выступит народный самодеятельный коллектив, ансамбль русских народных инструментов «Русские наигрыши» (Кольский районный центр культуры) в составе:

Владимир Нарватов (домра малая), Анна Третьякова (домра малая, гусли), Виктория Лапицкая (домра альт), Никита Овчаренко (балалайка прима), Геннадий Селезнев (баян), Даниил Велин (балалайка контрабас), Арина Таспаева (ударные).

Прозвучат обработки русских народных мелодий, яркие инструментальные дуэты, а также вокальные хиты из репертуара Петра Лещенко и Юлия Кима в исполнении участников ансамбля. На концерте музыкальные произведения обретут особое звучание благодаря живому звуку и особой сценической атмосфере. Отличительной особенностью участников коллектива является умение найти точки соприкосновения со слушателями разного возраста и с разным музыкальным вкусом. Прямое обращение к зрителям вовлекает их в процесс и тем самым помогает стать со-участниками концерта.