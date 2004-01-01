Всероссийский фестиваль музыкального искусства

Одно из главных событий этой весны в области академического музыкального искусства Мурманской области - Фестиваль и концерт лауреатов II Всероссийского конкурса пианистов имени Татьяны Крыловой!

Фестиваль посвящен памяти родоначальницы профессиональной академической фортепианной школы Кольского Заполярья, много лет возглавлявшей фортепианное отделение Мурманского музыкального училища (Мурманского колледжа искусств).

В рамках фестиваля - мастер-классы членов жюри конкурса, концерт участников, цикл лекций, Летняя творческая школа в Санкт-Петербурге для отобранных участников конкурса, для лауреатов – концертное выступление на одной из ведущих академических площадок России.



На церемонии закрытия на сцене филармонии выступят лауреаты Конкурса из разных регионов, а также члены жюри - российские пианисты в сопровождении камерного оркестра проекта, дирижер - Сергей Горбатюк. В программе - Бетховен, Бах, Моцарт.