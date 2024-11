Программа концерта, посвященная 90-летию Государственного камерного оркестра имени Олега Лундстрема

«Всегда вместе»

1-е отделение.

О. Лундстрем. Интерлюдия.

М. Блантер. Катюша. Аранжировка О. Лундстрема.

Русская народная. Эй, ухнем. Аранж. Б. Финегана.

Н. Богословский. Тёмная ночь. Аранж. Б. Фрумкина.

О. Лундстрем. Бухарский орнамент.

Дж. Грэй. Here We Go Again.

Д. Эллингтон. Happy Reunion. Аранж. О. Лундстрема.

Б. Фрумкин. Парафраз на две темы Т. Хренникова из к/ф «Верные друзья».

В. Роуз. Avalon.

Э. Уилкинс. Glenn‘s Den.

Д. Эллингтон. The Old Circus Train.

2-е отделение.

У. Хэнди. St. Louis Blues.

Э. Хокинс. Tuxedo Junction.

С. Нэстико. Magic Flea.

Ж.Бизе/А.Сарпила. Over Toro.

Ж.Бизе/А.Сарпила. Don‘t Play with Fire.

Ж.Бизе/А.Сарпила. Gypsy Swing.

Ж.Бизе/А.Сарпила. Bull Shift.

Б. Фрумкин. Сентябрь. Из сюиты «12 месяцев».

У. Доналдсон. Makin‘ Woopee.

Л. Бэллсон. Skin Deep.

Дж. Гарлэнд. In the Mood. Из к/ф « Серенада Солнечной долины».