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Все цветы тебе я подарю

Интерактивное музыкальное занятие для малышей. Ирина Волокославская (кантеле)

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События: Концерты.

В этой программе малыши продолжают знакомство с традиционным инструментом карелов -кантеле, слушают музыку современных композиторов, написанную для кантеле на основе фольклорного материала Карелии и Финляндии. Музыкальное занятие проходит в игровой, интерактивной форме. Оно будет посвящено весеннему женскому празднику 8 марта.

Филармония
12 марта
12:00

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