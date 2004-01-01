Все цветы тебе я подарю

В этой программе малыши продолжают знакомство с традиционным инструментом карелов -кантеле, слушают музыку современных композиторов, написанную для кантеле на основе фольклорного материала Карелии и Финляндии. Музыкальное занятие проходит в игровой, интерактивной форме. Оно будет посвящено весеннему женскому празднику 8 марта.