Все будет хорошо

Исполнители:

Екатерина ЕФРЕМОВА - голос, гитара

Ирина ВОЛОКОСЛАВСКАЯ - кантеле

Виталий КОНДАКОВ - ударные



В программе - поэтическая, народная, авторская песня.



Ансамбль «Струны Струны» уникальный по своему составу (голос, гитара, кантеле и ударные). В его репертуаре в основном авторские композиции на стихи поэтов XX-XXI веков, песни в невесомых трепетных аранжировках, ясных и прозрачных.



Своеобразное сочетание инструментов, их гармоничное звучание, искренность и эмоциональность исполнителей – то, что делает ансамбль неповторимым.



Дуэт «Струны Струны» - обладатель Гран-При III Международного фестиваля авторской песни «Покровский собор» (декабрь 2022, Москва).

«Струны Струны» - участники нескольких крупных фестивалей, среди которых Международный фестиваль «Великие гусли на родине П. И. Чайковского» 2022 (Воткинск, Россия), X юбилейный фестиваль «Гусли мира 2023» (Москва, Театр Музыки и Поэзии п/р Елены Камбуровой)