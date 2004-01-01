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Время Баха

Концерт артистов Филармонии

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События: Концерты.

Исполнители:

Екатерина Ефремова (ведущая)
Пётр Макаров (фортепиано)
Евгений Попов (скрипка)
Екатерина Охраминская (виолончель)
Екатерина Усатенко (флейта)
Ирина Волокославская (кантеле)

Программа:

  • И.С.Бах-А.Зилоти Прелюдия си минор
  • В.Ф.Бах трио-соната D-dur F 48
  • К.Ф.Э.Бах трио-соната C-dur Wq 147
  • К.Ф.Э.Бах соната для флейты и фортепиано g-moll
  • И.С.Бах прелюдия и фуга c-moll из I тома ХТК
  • И.Х.Бах-А.Казадезюс II часть концерта c-moll для виолончели с оркестром
  • И.С.Бах трио-соната G-dur BWV 1038

В концерте прозвучат произведения композиторов семейства Бахов – Иоганна Христиана, Карла Филиппа Эммануила, Вильгельма Фридемана и Иоганна Себастьяна.
Музыкальное звучание программы обогащает участие кантеле - народного карело-финского струнного инструмента.

Филармония
26 марта
19:00
Цены

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