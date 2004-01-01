Возвращение легенды

Программа концерта

1 отд.

А.Дворжак - цыганская мелодия

Г.-ф. Гендель - пассакалия

К.Кара-Караев - танец девушек из балета «Тропою грома»

С.Рахманинов - романс «Здесь хорошо»

С.Рахманинов - романс «Сирень»

Ф.Шуберт - Г.Эрнст - баллада «Лесной царь»

А.Глазунов «Антракт» из балета «Раймонда»

С.Рахманинов - романс «Я жду тебя»

С.Рахманинов - романс «Они отвечали»

С.Прокофьев – вальс из оперы «Война и мир»

М.Мусоргский - увертюра «Ночь на Лысой горе» симфоническая картина



2 отд.

Шуберт «Аве Мария»

Ф.Крейслер - вариации на тему Корелли

М.Глинка - романс «Как сладко с тобою мне быть»

А.Рубинштейн - романс «Ночь»

Б.Сметана - «полька» из оперы «Проданная невеста»

Р.Хойбергер - венская мелодия

С.Рахманинов - романс «Не пой, красавица»

А.Власов - «Фонтану Бахчисарайского дворца»

С. Рахманинов - вокализ

С.Прокофьев - «Монтекки и Капулетти» из балета «Ромео и Джульетта»

Г.Динику “Мартовский хоровод»



Художественный руководитель – Игорь Свичкаренко.

Солистка – Ольга Селиверстова (сопрано).



Ольга Селиверстова

сопрано

Ольга Селиверстова родилась в городе Ухте республики Коми. В 2013 г. с отличием окончила Московскую консерваторию (класс Ларисы Рудаковой). В том же году стала артисткой Молодежной оперной программы Парижской национальной оперы.

Будучи артисткой Молодежной программы исполнила партии Фламинии («Лунный мир» Й. Гайдна), Луции («Поругание Лукреции» Б. Бриттена), Донны Анны («Дон Жуан» В. А. Моцарта), Фьордилиджи («Так поступают все женщины» В. А. Моцарта).

В 2013 г. дебютировала на сцене Пале Гарнье в партии Феи росы («Гензель и Гретель» Э. Хумпердинка). В 2015 г. – на сцене Оперы Бастилии в партии Наяды («Ариадна на Наксосе» Р. Штрауса). Принимала участие в концертах в Пале Гарнье (с оркестром Парижской национальной оперы), в Амфитеатре Бастилии и в театре Шатле, а также в концертах для Радио Франции и французского телеканала France 2.

С 2015 г. — солистка оперной труппы Большого театра. Дебютировала с партией Мюзетты в опере «Богема». В Большом театре в репертуар певицы вошли партии Сюзанны в «Свадьбе Фигаро» Моцарта, Норины («Дон Паскуале» Доницетти), Софи ( «Кавалер розы» Р.Штрауса), Фьордилиджи («Так поступают все женщины» В. А. Моцарта), Герды («История Кая и Герды» Баневича), Снегурочки в премьере одноименной оперы Римского-Корсакова, Коринны («Путешествие в реймс» Дж.Россини). В мае 2018 г. дебютировала в партии Марфы («Царская невеста») на сцене Большого театра Шанхая (гастроли Большого театра в Китае, дирижер Туган Сохиев), в ноябре 2018 исполнила эту роль в прямой трансляции спектакля на телеканале Mezzo. В сентябре 2019 Ольга исполнила партию царицы Милитрисы в премьере «Сказки о царе Салтане» Римского-Корсакова в Большом театре. В декабре 2020 певица дебютировала в партии Виолетты («Травиата» Верди) на Исторической сцене Большого театра.

С 2020 года Ольга Селиверстова является членом совета по культуре при главе республики Коми и амбассадором культуры республики Коми.

В октябре 2021 года Ольга выпустила иммерсивный концерт-спекталь французской музыки «Метаморфозы», который стал началом одноименного музыкально-образовательного проекта. В сезон 2022/2023 выходят спектакли «Детские секреты», «Русские женщины» и «Карнавальная ночь».

Певица ведет активную театральную и концертную деятельность