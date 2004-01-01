Сказки с оркестром

Моцарт - детям

Опера «Волшебная флейта» . Музыкальная сказка с песочной анимацией.



Мурманский филармонический оркестр . Дирижер и солист - Алексей Чижик (вибрафон). Художественное слово - Ирина Чижик, Санкт-Петербург



«Волшебная флейта» – музыкальное завещание Моцарта всему человечеству. В этом последнем оперном шедевре композитора торжествуют свет, побеждающий тьму, любовь, мудрость и доброта. Три феи вручают Тамино, который отправляется спасать принцессу Памину (дочь Царицы ночи), волшебную флейту, звуки которой способны укрощать злые силы. Принца сопровождает весельчак-птицелов Папагено – он получает в качестве защиты музыкальные колокольчики. Эта романтическая сказка полна философских символов (дань масонству) и простодушного юмора, все-таки жанр этой оперы – зингшпиль, почти оперетта или мюзикл.