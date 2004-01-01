Исполнители:

Лауреат международных конкурсов, артист Yamaha, солист театра имени С. Образцова Иван ДЫМА, саксофоны (сопрано, альт, тенор и баритон)

Лауреат международных конкурсов Никита НЕДЕЛЬКО, гитара



Программа "Вокруг света"

I отделение:



К. Фаррелл - Сюита "Шаннон" (Ирландия)

Х. Контрерас - Самба (Чили)

Р. Бутро - Амасья (Турция)

А. Шнитке - Музыка к воображаемому спектаклю/Полёт (Россия)



II отделение:

М. Дюплесси - Соната (Франция)

Р. Ди Марино - Сумерки

М. Дюплесси - Аппалачи (Северная Америка)

Ю. Должиков - Романс (Россия)

М. Уильямс - Classical gas

П. Белинатти - Джонго (Бразилия)

И. Дыма - Хаяо (Посвящение Хаяо Миядзаки)

И. Дыма – Замбия



Молодые, талантливые музыканты Никита Неделько (гитара) и Иван Дыма (саксофон) приглашают слушателей отправиться в необычное путешествие — путешествие во времени и пространстве.



Никита Неделько — один из ярчайших представителей молодого поколения гитаристов России. С отличием окончил РАМ им. Гнесиных. Лауреат более 30 всероссийских и международных конкурсов, в числе которых: Miami GuitArt competition — 1 место (США); 17th Altamira Gorizia Guitar Competition — 2 место (Гориция, Италия); New Generation — 1 место и Гран-При фестиваля (Пермь); «Русская и Классическая гитара» — 1 место и Гран-При фестиваля (Нижний Новгород); De guitare d’Antony — 1 место и приз зрительских симпатий (Франция, Антони). Четырёхкратный золотой медалист Дельфийских игр России. Пятикратный стипендиат премии Президента РФ. Выступал в странах Европы и США. Сотрудничает с Московским камерным оркестром Musica Viva, Симфоническим оркестром Москвы «Русская филармония», коллективами Новосибирска.



Иван Дыма — мульти-саксофонист: играет на всех концертных видах саксофона (сопрано, альт, тенор и баритон). Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов. Солист ГАЦТК им. С. В. Образцова. Преподаватель Института музыки им. А. Г. Шнитке. Артист театра «Жар-птица». Артист компании Yamaha. Член «Музыкального общества» под руководством ректора Московской консерватории А. С. Соколова. Выступления Ивана как сольного исполнителя сопровождались неизменным успехом в залах Нью-Йорка (США), Баденвайлера, Эссена, Карсруэ (Германия), Боготы (Колумбия), Тель-Авива (Израиль), а также городов России.