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ВНОГУСОВРЕМЕНЕМ

Цикл концертов, посвященный творчеству  композиторов, известных во всем мире и живущих рядом с нами

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События: Концерты.

В программе первого концерта:  танго «7 смертных грехов» шведского композитора Йохана Уллена, две сюиты одного из самых популярных российских композиторов Леонида Десятникова - «Эскизы к закату» и «Отзвуки театра», а также мировая премьера - две пьесы мурманского скрипача и композитора Ашота Хоецяна, написанные специально для этого концерта.#вногусовременем - уникальная возможность услышать друг друга здесь и сейчас.  Исполнители: Евгений Попов (скрипка), Ашот Хоетцян (скрипка), Пётр Макаров (фортепиано), Екатерина Охраминская (виолончель), Дмитрий Мизин (кларнет), Анна Осташова (аккордеон).

Филармония
9 апреля
18:00
Цены

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