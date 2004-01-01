Цикл концертов, посвященный творчеству композиторов, известных во всем мире и живущих рядом с нами

В программе первого концерта: танго «7 смертных грехов» шведского композитора Йохана Уллена, две сюиты одного из самых популярных российских композиторов Леонида Десятникова - «Эскизы к закату» и «Отзвуки театра», а также мировая премьера - две пьесы мурманского скрипача и композитора Ашота Хоецяна, написанные специально для этого концерта.#вногусовременем - уникальная возможность услышать друг друга здесь и сейчас. Исполнители: Евгений Попов (скрипка), Ашот Хоетцян (скрипка), Пётр Макаров (фортепиано), Екатерина Охраминская (виолончель), Дмитрий Мизин (кларнет), Анна Осташова (аккордеон).