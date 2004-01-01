Фестиваль пройдёт с 26 по 29 мая сразу в двух регионах нашей необъятной Родины: в Махачкале у подножия Кавказских гор и на берегу Баренцева моря в Мурманске.

Фестиваль-праздник народного творчества и традиций «Вместе мы - Россия!», цель которого - сохранение и развитие накопленного веками культурного наследия, самобытной традиционной художественной культуры народов нашей страны, соберет в городе-герое Мурманске народные ансамбли и мастеров декоративно-прикладного творчества из Карелии, Вологодской, Ленинградской, Калининградской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Для наших гостей подготовлена очень насыщенная и разнообразная программа. Их знакомство с Мурманском пройдёт в формате аудио-экскурсии «Если город заговорит». Во время необычного променада наши гости услышат голос Мурманска и узнают интересные факты о его главных достопримечательностях, станут полноценными участниками всего действия. Также в программе экскурсия на знаменитый ледокол «Ленин», круглый стол «Традиционная культура, как приоритет региональной культурной политики», вечер встреч «Север объединяет» и много другое.

В свою очередь творческий десант, состоящий из коллективов-хранителей народных традиций, подарят своё творчество жителям Мурманска. Так, например, мурманчане смогут ближе познакомиться с творчеством ансамблей «Вереск» (г. Выборг) и «Тойве» (г. Петрозаводск), которые приглашают на концерт во Дворец культуры «Судоремонтник» (жилой район Росляково) 26 мая в 19:00.

Фестиваль «Вместе мы – Россия!» в Мурманской области проходит в дни празднования 85-летнего юбилея региона. 28 мая с самого утра на площади «Пять углов», улице Воровского, в Центральном сквере будут работать интерактивные и концертные площадки. Одним из ключевых событий фестиваля станет телемост «С южных гор до северных морей», который в 15:00 по московскому времени соединит самую южную точку России - Дагестан с самой северной – Мурманской областью. В течение некоторого времени Мурманск и Махачкалу объединит фестиваль: зрители не только увидят и услышат песни и танцы в исполнении народных коллективов, но получат возможность полюбоваться красотами природы двух уникальных российских регионов. У жителей нашей страны есть отличная возможность присоединиться к празднику из любой точки России, так как телемост будет транслироваться в прямом эфире на портале «Культура.РФ».

Всероссийский фестиваль-праздник творчества и традиций «Вместе мы — Россия!» реализуется в целях сохранения культурных традиций и этнокультурного многообразия народов России. Учредителями и организаторами проекта являются: Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, Министерства культуры Республики Дагестан и Мурманской области, а также Республиканский Дом народного творчества и областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.