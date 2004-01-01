Влюбленные по собственному желанию

Авторская песня - это самобытное, неординарное музыкальное явление, не укладывающееся в одно определение. Она даёт слушателю то, чего он ждёт - разговор по душам о том, что волнует каждого из нас: о родине «большой» и «малой», о любви и дружбе, о верности и чести, романтике и вечных исканиях истины. Современная авторская песня представляет собой духовное пространство, которое человеку только предстоит освоить. Одними из хранителей авторской песни на Кольском полуострове являются участники клуба «Пять углов».

В далеком 1986 году на базе Дворца культуры им. С.М. Кирова был образован клуб самодеятельной песни. Он объединил влюбленных в своё дело талантливых авторов-исполнителей и исполнителей музыкальных произведений разных возрастных категорий и самых различных профессий. Каждый вечер в клубе - это встреча друзей, которые хорошо понимают и доверяют друг другу, ведь авторская песня адресуется не каждому, а лишь тем, кто настроен на одну волну с автором, готов выслушать и разделить его чувства.

В настоящее время клуб «Пять углов» насчитывает около 40 активных членов, которые, как и много лет назад черпают энергию для своего творчества из поэзии и хороших песен. Посредством песни участники клуба, могут говорить о своей жизненной позиции, авторском мироощущении, общаться с близкими по духу людьми.

В юбилейной программе концерта 25 сентября прозвучат не только песни, которые на протяжении многих лет получают душевный отклик от зрителей и поклонников авторской песни, но и новые, подготовленные специально к этому концерту. У зрителей будет возможность насладиться творчеством как нынешних участников клуба «Пять углов», так и тех, кто был у истоков его создания.