Программа концерта

1 отделение.

Мусоргский «Горними тихо летела душа небесами»

Глинка «Сомнение»

Глинка «Попутная песня»

Римский-Корсаков «Октава»

Рахманинов «Уж ты, Нива моя»

Яковлев «Элегия» (Когда душа просилась ты)

Свиридов «Роняет лес»

Чайковский «Снова как прежде один»



2 отделение

Свиридов «Эти бедные селенья»

Свиридов «Изгнанник»

Свиридов «В Нижнем Новгороде»

Рахманинов «Не пой, красавица»

Свиридов «Петербургская песенка»

Чайковский «Мой гений»

«Ноченька»

Свиридов «Слеза» (Ехал, ехал раз извозчик)

«Выйду на улицу»



Исполнители:

Солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра

Владимир ЛЕБЕДЕВ (бас)

Концертмейстера Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова

Марина НИКОЛЯ