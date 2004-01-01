Vivat, Франция!
Classy Jazz п/у Олега Матвеева
Classy Jazz п/у Олега Матвеева
1 отделение
1. Люли “Гавот”
2. Э. Шабрие “Мазурка”
3. Л. Дакен “Кукушка”
4. Э. Монтвель “Calypso”
5. Ю. Жиро “ Под небом Парижа”
6. О. Матвеев ‘Бретонские узоры”
7. “Посвящение Э. Пиаф”
2 отделение
1. “Осенняя ностальгия” – по мотивам Ж. Косма “Опавшие листья”
2. “Посвящение Иву Монтану”
3. “Рождество в Париже” – по мотивам М. Уилшоу “Елисейские поля”
4. “Гимн любви” – посвящение М. Леграну
5. О. Матвеев “Латинский квартал”
6. Д. Рейнхардт “Douce Ambiance”
7. Гильом де Машо "Douce Dame Jolie"
Исполнители:
Группа «Classy Jazz» под управлением Олега Матвеева:
Олег Матвеев (саксофон, шотландская волынка, французская гармоника, кларнет)
Яна Саликова (фортепиано)
Андрей Крупенько (бас-гитара)
Сергей Дудецкий (ударные)
Юлия Иконникова (орган)
Новая программа от создателей культовых "Сокровищ кельтов"!
Любимая всеми французская музыка получила новое звучание в непревзойденной обработке Олега Матвеева.
Монументальное звучание классического органа в исполнении Юлии Иконниковой тончайшим образом вплетено здесь в палитру старинной французской музыки и перекликается с чарующими звуками популярных мелодий французских шансонье ХХ века.
Творчество Олега Матвеева и группы Classy Jazz хорошо известно как столичной публике, так и ценителям музыки по всей России. Группа давно и с успехом выступает на самых престижных московских концертных площадках и в ведущих филармониях России. Аншлаги и овации неизменно сопровождают каждый концерт.
Секрет успеха неповторимых, эксклюзивных программ Олега Матвеева в тонкой грани слияния классики и джаза, джаза и этнической музыки, которая подвластна только ему – об этом удивительном таланте Олега, в частности, шла речь в интервью на Телеканале “Культура”.
И, конечно, как всегда на концертах Олега Матвеева вы услышите не только саксофон и кларнет, но и так полюбившуюся всем шотландскую волынку и совсем редкий инструмент – французскую гармонику (аккордину)!
И, как всегда, блестящее исполнение музыкантами группы Classy Jazz п/у Олега Матвеева!