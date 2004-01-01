Vivat, Франция!

1 отделение



1. Люли “Гавот”

2. Э. Шабрие “Мазурка”

3. Л. Дакен “Кукушка”

4. Э. Монтвель “Calypso”

5. Ю. Жиро “ Под небом Парижа”

6. О. Матвеев ‘Бретонские узоры”

7. “Посвящение Э. Пиаф”



2 отделение



1. “Осенняя ностальгия” – по мотивам Ж. Косма “Опавшие листья”

2. “Посвящение Иву Монтану”

3. “Рождество в Париже” – по мотивам М. Уилшоу “Елисейские поля”

4. “Гимн любви” – посвящение М. Леграну

5. О. Матвеев “Латинский квартал”

6. Д. Рейнхардт “Douce Ambiance”

7. Гильом де Машо "Douce Dame Jolie"



Исполнители:

Группа «Classy Jazz» под управлением Олега Матвеева:

Олег Матвеев (саксофон, шотландская волынка, французская гармоника, кларнет)

Яна Саликова (фортепиано)

Андрей Крупенько (бас-гитара)

Сергей Дудецкий (ударные)

Юлия Иконникова (орган)





Новая программа от создателей культовых "Сокровищ кельтов"!

Любимая всеми французская музыка получила новое звучание в непревзойденной обработке Олега Матвеева.

Монументальное звучание классического органа в исполнении Юлии Иконниковой тончайшим образом вплетено здесь в палитру старинной французской музыки и перекликается с чарующими звуками популярных мелодий французских шансонье ХХ века.

Творчество Олега Матвеева и группы Classy Jazz хорошо известно как столичной публике, так и ценителям музыки по всей России. Группа давно и с успехом выступает на самых престижных московских концертных площадках и в ведущих филармониях России. Аншлаги и овации неизменно сопровождают каждый концерт.

Секрет успеха неповторимых, эксклюзивных программ Олега Матвеева в тонкой грани слияния классики и джаза, джаза и этнической музыки, которая подвластна только ему – об этом удивительном таланте Олега, в частности, шла речь в интервью на Телеканале “Культура”.

И, конечно, как всегда на концертах Олега Матвеева вы услышите не только саксофон и кларнет, но и так полюбившуюся всем шотландскую волынку и совсем редкий инструмент – французскую гармонику (аккордину)!

И, как всегда, блестящее исполнение музыкантами группы Classy Jazz п/у Олега Матвеева!