В своих монологах Вика затрагивает только «живое». То, что восхищает, злит, радует или волнует. То, что происходит в жизни прямо сейчас и вызывает неподдельные эмоции.

Очаровательная ирония и искренность и – благодаря этому Виктории удалось завоевать сердца многих поклонников жанра.

Виктория Складчикова: «Когда меня спрашивают: есть ли гендерная предвзятость к женщинам в юморе? Я считаю, что нет. Мне кажется, юмор оценивается по другим критериям: смешно или не смешно. И не важно женщина ты или мужчина В последнее время в юморе появляется все больше и больше женщин с классным юмором. Надеюсь я не исключение. Убедитесь в этом сами – приходите на мой Stand Up концерт!»