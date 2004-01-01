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Виктория Складчикова

Сольный концерт в Мурманске

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События: Концерты.

В своих монологах Вика затрагивает только «живое». То, что восхищает, злит, радует или волнует. То, что происходит в жизни прямо сейчас и вызывает неподдельные эмоции.
Очаровательная ирония и искренность и – благодаря этому Виктории удалось завоевать сердца многих поклонников жанра.

Виктория Складчикова: «Когда меня спрашивают: есть ли гендерная предвзятость к женщинам в юморе? Я считаю, что нет. Мне кажется, юмор оценивается по другим критериям: смешно или не смешно. И не важно женщина ты или мужчина В последнее время в юморе появляется все больше и больше женщин с классным юмором. Надеюсь я не исключение. Убедитесь в этом сами – приходите на мой Stand Up концерт!»

Мега Кружка - 9
24 октября
20:00
Цены

800 - 2500 руб.

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