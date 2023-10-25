Потрясающее шоу, фейерверк хитов и любимых песен, которые знает вся страна

С программой «История. Новое и лучшее» выступит Виктор Салтыков! Вас ждет потрясающее шоу, фейерверк хитов и любимых песен, которые знает вся страна: «Белая ночь», «Кони в яблоках», «Улетели листья», «Островок», «Спасибо за день» и многие другие.

Этот звездный концерт с полностью живым звуком позволит вам отправиться в волнующее путешествие в мир любимой поп-музыки 1980–90-х годов. До встречи!

Виктор Салтыков — советский и российский певец и музыкант, известен как сольный исполнитель и участник групп «Мануфактура», «Форум» и «Электроклуб», победитель проекта «Ты — суперстар!» в 2021 году.