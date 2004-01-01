Легендарный ВИА советской эпохи "Лейся, песня!" известен широкой публике по хитам, рождённым в этом ансамбле, и до сих пор популярным:

"Родная земля", "Обручальное кольцо", "Прощай", "Где-же ты была", "До чего-ж я невезучий", "Качается вагон", "Кто тебе сказал", "Песенка про сапожника" и мн. др.

Под эти песни выросло не одно поколение людей, их перепели многие артисты, поэтому они у всех на слуху и народно-любимые.

Ансамбль со сложной, более чем 45-летней историей, многократно перерождённый ещё в советское время.

Бренд, под которым начинали свою творческую жизнь немало артистов, в т.ч. ставших известными впоследствии (Например: Валерий Кипелов, Николай Расторгуев, Игорь Иванов).

Здесь пребывало немало руководителей, одним из которых был Михаил Шуфутинский. Многие хиты Вячеслава Добрынина приобрели популярность именно в исполнении ВИА "Лейся, песня"

Последние годы ( почти 25 лет) ансамблем руководит А.Филаткин. За эти годы коллектив зарекомендовал себя как один из ведущих ВИА страны. Он принимал участие в музыкальных фестивалях и ТВ концертах - «Хит-Парад- 80х», «Легенды ВИА», «Красная Гвоздика», «Любимые ВИА», «Золотой Шлягер», «Юмор и Эстрада», и многих др. Имеет общественные награды и поощрения- «Золотая Звезда служения Искусству", Орден «Золотая Звезда Отечества» - за большой вклад в укрепление музыкальной культуры страны и многое др. Участник теле проектов, связанных с историей советской эстрады и ВИА на всех центральных телеканалах страны.

В концерте прозвучат известные всем хиты и новые композиции.

Он построен как шоу, где есть традиционные многоголосные ансамблевые песни, сольные - мужские и женские, инструментальные композиции , интерактивное общение с залом.

По отзывам поклонников такие концерты дают ощущение праздника среди своих по духу, возвращают эмоции молодости и надолго заряжают позитивом.