Весёлый дилижанс
Концерт с участием цирка «Комплимент» и вокального ансамбля «Цветные сны»
Концерт с участием цирка «Комплимент» и вокального ансамбля «Цветные сны»
Совместный концерт коллективов стал уже доброй традицией. Каждый раз наши мурманские вокалисты и циркачи готовят что-то новое для своих зрителей. В этот раз гости «Кировки» увидят новые номера в жанре воздушная гимнастика - это «Марионетка» на тропах, «Малефисента» на полотнах и «Королевы шахмат» в кольце. Зрители также смогут оценить групповые номера и соло жонглеров, цирковых акробатов, эквилибристов и хула-хупистов.
Участники вокального ансамбля «Цветные сны» подготовили для мурманчан и гостей города новые концертные номера: «Желаю тебе», «Моё поколение», «Чёрный кот», «Золотая рыбка», и многие другие весёлые,
лирические, шуточные песни.
Для посещения Дворца культуры зрителям необходимо соблюдать масочный режим, иметь при себе QR-код или документ его заменяющий, а также документ, подтверждающий личность. Благодарим за понимание!
Касса Дворца культуры работает ежедневно с 12.00 до 19.00, без обеда и выходных, 45-43-23.
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