Весёлый дилижанс

Совместный концерт коллективов стал уже доброй традицией. Каждый раз наши мурманские вокалисты и циркачи готовят что-то новое для своих зрителей. В этот раз гости «Кировки» увидят новые номера в жанре воздушная гимнастика - это «Марионетка» на тропах, «Малефисента» на полотнах и «Королевы шахмат» в кольце. Зрители также смогут оценить групповые номера и соло жонглеров, цирковых акробатов, эквилибристов и хула-хупистов.

Участники вокального ансамбля «Цветные сны» подготовили для мурманчан и гостей города новые концертные номера: «Желаю тебе», «Моё поколение», «Чёрный кот», «Золотая рыбка», и многие другие весёлые,

лирические, шуточные песни.

Для посещения Дворца культуры зрителям необходимо соблюдать масочный режим, иметь при себе QR-код или документ его заменяющий, а также документ, подтверждающий личность. Благодарим за понимание!