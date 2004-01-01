Весна – красна! Приди весна!

С каждым днём в северном Мурманске становится всё светлее и солнечнее, а это значит, что скоро и в Заполярье придёт весна. Настроение от этой мысли улучшается, хочется петь, танцевать, заряжать окружающих своей положительной энергией и счастьем. Так и «Горенка» с «Потешенками» готовы поделиться успехами, которых достигли за прошедший год.

На концерте гости «Кировки» узнают про календарный праздник Сороки, поиграют в народные игры, научатся народным танцам, а участники коллективов исполнят для всех собравшихся лирические, обрядовые, плясовые народные и авторские песни. Дети готовятся к концерту и ждут всех, чтобы подарить частичку своего хорошего настроения!

Для посещения Дворца культуры зрителям необходимо соблюдать масочный режим, иметь при себе QR-код или документ его заменяющий, а также документ, подтверждающий личность. Благодарим за понимание!