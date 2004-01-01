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Весенние потешки

Музыкальная программа для малышей

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События: Концерты.

В этой программе малыши продолжат знакомство с традиционным инструментом карелов - кантеле, услышат музыку современных композиторов, написанную для кантеле на основе фольклорного материала Карелии и Финляндии. Музыкальное занятие будет проходить в игровой, интерактивной форме. Малыши познакомятся с жанром устного народного творчества потешками. А затем примут участие в интерактивном представлении по мотивам неизвестной  для них, в отличие от «Репки» или «Теремка», карельской народной сказки. Это станет приятным сюрпризом и для маленьких слушателей, и для их родителей.

Филармония
14 мая
12:00
28 мая
12:00
Цены

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