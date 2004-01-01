Весенние потешки

В этой программе малыши продолжат знакомство с традиционным инструментом карелов - кантеле, услышат музыку современных композиторов, написанную для кантеле на основе фольклорного материала Карелии и Финляндии. Музыкальное занятие будет проходить в игровой, интерактивной форме. Малыши познакомятся с жанром устного народного творчества потешками. А затем примут участие в интерактивном представлении по мотивам неизвестной для них, в отличие от «Репки» или «Теремка», карельской народной сказки. Это станет приятным сюрпризом и для маленьких слушателей, и для их родителей.