Веселый вечер в оперетте



1 отделение

1. Цфасман. Джазовая сюита для фортепиано с оркестром в четырех частях:

Снежинки

Лирический вальс

Полька

Быстрое движение

Солист – Максим Пурыжинский

2. Легар. Ария Джудитты из оперетты «Джудитта»

Исполняет Василиса Николаева

3. Легар. Ария Су-Чонга из оперетты «Страна улыбок».

Исполняет Александр Бабик.

4. Легар Дуэт Ганны и Данило из оперетты «Веселая вдова»

Исполняют Василиса Николаева, Александр Бабик.

5. Жак Оффенбах. Канкан из оперетты «Орфей в аду»

6. Кальман. Сцена и дуэт Марицы и Зупана из оперетты «Графиня Марица» Исполняют Василиса Николаева, Александр Бабик.



2 отделение

1. Ашот Хоецян «Помни»

Циммер Музыка из кинофильма «Шерлок Холмс» (переложение для оркестра Ашота Хоецяна)

2. Колкер. Романс Лидочки из оперетты «Свадьба Кречинского». Исполняет Василиса Николаева

3. Птичкин. Песня Николки из оперетты «Бабий бунт» Исполняет Александр Бабик.

4. Фантазия на темы советских оперетт Дунаевского, Заславского, Листова, Милютина, Александрова

Исполняют Василиса Николаева, Александр Бабик, соло фортепиано - Максим Пурыжинский.

5. Гардель. Танго из кинофильма «Запах женщины» - оркестр

6. Гершвин «The man I love» - Исполняет Василиса Николаева+ Максим Пурыжинский+оркестр.

7. Гаджиев. Дуэт Делии и Рауля из оперетты «Куба - любовь моя»

Исполняют Василиса Николаева, Александр Бабик.

8. Кальман. Песенка Бони из оперетты «Сильва» Исполняет Александр Бабик

9. Кальман. «Карамболина» из оперетты «Фиалка Монмартра»- все участники.