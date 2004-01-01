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Вам смешно... а мне жениться

Спектакль санкт-петербургского театрально-концертного агенства «Антракт»

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События: Спектакли.

В санатории для престарелых актеров встречаются двое – ОН и ОНА. Когда-то давно в молодости они были влюблены друг в друга, но в первую брачную ночь ОН перепутал свою невесту с другой…. Узнают ли они друг друга или сделают вид, что незнакомы. Что сулит им встреча, ведь в санатории опять намечается свадьба – медсестры Галочки, которая никак не выйдет замуж и постояльца санатория. Чем кончится эта свадьба? Ведь под ногами у всех путается врач-диетолог, посадивший весь санаторий на кефир и свеклу. Как соединятся пары в веселой, музыкальной и очень смешной комедии известного современного драматурга Л.Моцарь?

Цены

900 - 1200 руб.

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