Вам смешно... а мне жениться

В санатории для престарелых актеров встречаются двое – ОН и ОНА. Когда-то давно в молодости они были влюблены друг в друга, но в первую брачную ночь ОН перепутал свою невесту с другой…. Узнают ли они друг друга или сделают вид, что незнакомы. Что сулит им встреча, ведь в санатории опять намечается свадьба – медсестры Галочки, которая никак не выйдет замуж и постояльца санатория. Чем кончится эта свадьба? Ведь под ногами у всех путается врач-диетолог, посадивший весь санаторий на кефир и свеклу. Как соединятся пары в веселой, музыкальной и очень смешной комедии известного современного драматурга Л.Моцарь?