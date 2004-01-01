В старинном стиле.

Концерт популярной классики.

Оркестр Мурманской филармонии.

Алексей Чижик- дирижер, вибрафон

Ведущая концерта Ирина Чижик



1 отделение.

1. Рамо. Дикари

2. Вивальди. Концерт соль минор соч.12 1 и 3 часть RV317

3. Персел. Рондо из сюиты «Абделазар»

4. Люлли. Демон из оперы «Альцеста».

5. Люлли. Марш для турецкой церемонии из балета «Мещанин во

дворянстве».

6. Тартини. Сарабанда.

7. Холст. Сюита Святого Павла. 1.Jig 2. Ostinato. 3.Intermezzo. 4. Final The Darganzon.



2 отделение

8. Респиги. Античные арии и танцы. 1. Italiana. 2. Allegretto. 3. Allegretto

vivache. 4. Passacalia.

9. Григ. Хольберг сюита. 1. Preludium (Allegro vivace) 2. Air. 3. Rigaudon

10.Чайковский, Сарабанда из балета Спящая красавица.

11 .Шнитке. В старинном стиле. 1. Балет. 2. Менуэт . 3. Фуга.

12. Родриго. Фантазия для джентльмена. 1. Виллано. 2. Эспаньолета. 3.

Фанфары неаполитанской кавалерии. 4. Танец с топорами.