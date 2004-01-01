Ty Stephens и Трио Олега Бутмана

Тай Стивенс - победитель многочисленных конкурсов - джазового вокала, R&B, джазовой композиции. Но при этом Тай избегает всевозможных музыкальных стилистических «ярлыков» в своем творчестве - R&B, джаз, свинг, стандарты, бродвейская классика... Его стиль настолько самобытен, что его нельзя поставить в какие-либо рамки. Тай Стивенс родился в Филадельфии. C юных лет он много гастролировал с театром, затем закончил известную танцевальную школу в Нью-Йорке. Очень скоро он стал выступать в мюзиклах как танцор и певец и вскоре оказался участником 2-х знаменитых бродвейских мюзиклов - "Sophisticated Lady" ("Искушённые дамы" - постановка, составленная из хитов Дюка Эллингтона) и "Marilyn, An American Fable". Постепенно отойдя от танца, он сделал головокружительную певческую карьеру, выступая на всех лучших сценах и клубах Нью-Йорка. Записал 3 сольных диска и много совместных проектов с другими музыкантами. Выступал с такими звездами сцены и экрана, как Гарри Белафонте, Грегори Хайнс, Филлис Хайман, Эрта Кит, Смоки Робинсон, Патти Остин, Найл Роджерс, Лари Кориелл и Вупи Голдберг.

Олег Бутман - один из самых ярких джазовых барабанщиков современности, покоривший своей игрой Америку и Россию, композитор и продюсер. Начал свой профессиональный путь в Ленинграде, в Музыкальном колледже им. Мусоргского . Уже в самом начале музыкальной карьеры зарекомендовал себя, как очень талантливый и чуткий музыкант. В 16 лет его пригласил в свой ансамбль Давид Голощекин, в это же время он играл в составе своего брата Игоря Бутмана. Также он выступал со всеми американским звездами, которые приезжали в тот период (с 1986 по 1990 гг.) в Москву и Санкт-Петербург.

В 1990 г. Олег уехал в Америку. На протяжении 18 лет, прожитых в США, Олег получил огромный музыкальный опыт, работая и записываясь с выдающимися музыкантами: Richy Cole, Joe Locke, Eddie Gomez, Andy Lovern,Monty Alexander, Pat Metheny, Billy Taylor, Grover Washingthon, Vincent Herring, Larry Willus и многими другими. За это время Олег выступил на самых престижных площадках Америки и России: Carnegie Hall, Avery Fisher Hall, Blue Note, Birdland, Blues Alley jazz club (Washinghton DC), Salt Lake City Jazz Festival, Зал им. П.И.Чайковского.



В 1998 г. Олег совершил тур по России с проектом "Four Brothers" (Олег и Игорь Бутман и Андрей и Михаил Ивановы), по результатам которого на волне успеха был издан одноименный диск.

В 2004 г. организовал свой квартет, с которым гастролировал по всем штатам Америки. В 2007, после длительного тура по России в составе трио с пианистом Даниилом Крамером и басистом Rich Goods, была записана очередная пластинка.



2007 год можно назвать началом в композиторской деятельности музыканта, рождается проект Олега Бутмана Jazz Passion («Страсть к джазу»). В январе 2009 г. был записан альбом "Passion", в ноябре 2009 альбом вышел в продажи на лэйбле "Butman music". Летом 2011 Олег Бутман и Наталья Смирнова записали свой второй альбом "Runway" (Взлетная полоса). В альбом вошли авторские композиции и две вокальные композиции.



Музыкант выпустил несколько дисков, как сборников, так и оригинальной музыки. Активно концертирует.