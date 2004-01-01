Цирк Мансуровых

Цирк-шапито братьев Мансуровых представляет программу «Планета чудес»!

Невероятное, удивительное и экстремальное представление с участием артистов со всего мира. Профессионалы циркового искусства порадуют вас и ваших близких, подарят незабываемые эмоции!

В программе принимают участие профессиональные иллюзионисты и артисты оригинального жанра, бесстрашные канатоходцы и акробаты-экстремалы на мачтах (Джумалиевы), воздушные гимнасты и жонглёры — лауреаты международных конкурсов. Вместо дрессуры выполняются удивительные трюки с эквилибристикой.

Своей динамикой и риском для жизни артисты заставят затаить ваше дыхание, каждый получит выброс адреналина от исполнения сложных трюков.

Для отличного настроения все представление с вами обладатель приза «Зрительских симпатий» — самый смешной и озорной клоун Сергей Головяшкин.

В Петрозаводске все представление с вами клоун Пиксель (Федоров Анатолий).

В антракте желающие могут принять участие в аттракционах, подняться под купол цирка на качелях, сладкая вата, попкорн, цирковые сувениры!

Дети до 4-х лет бесплатно (на руках — один ребенок, наличие подтверждающих документов обязательно).