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Цирк "Дружба"

Концерт народного самодеятеельного коллектива

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События: Концерты.

31 марта народный самодеятельный цирк «Дружба» (руководитель Алла Викторовна Чикарева) приглашает всех на большой концерт.
Потрясающая атмосфера циркового шоу, в котором продуманы все мельчайшие детали и нюансы, от увлекательного сюжета, до световых эффектов, переносят зрителя в волшебный мир, в котором оживают все самые смелые фантазии.

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