31 марта народный самодеятельный цирк «Дружба» (руководитель Алла Викторовна Чикарева) приглашает всех на большой концерт.

Потрясающая атмосфера циркового шоу, в котором продуманы все мельчайшие детали и нюансы, от увлекательного сюжета, до световых эффектов, переносят зрителя в волшебный мир, в котором оживают все самые смелые фантазии.