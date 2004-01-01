Цирк "Дружба"
Концерт народного самодеятеельного коллектива
Концерт народного самодеятеельного коллектива
31 марта народный самодеятельный цирк «Дружба» (руководитель Алла Викторовна Чикарева) приглашает всех на большой концерт.
Потрясающая атмосфера циркового шоу, в котором продуманы все мельчайшие детали и нюансы, от увлекательного сюжета, до световых эффектов, переносят зрителя в волшебный мир, в котором оживают все самые смелые фантазии.
Фестиваль "Музыкальное приношение", посвященный 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова.
Проект Алёны Лебедевой с участием мурманских музыкантов