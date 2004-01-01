Центральный концертный образцовый оркестр им. Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России

Центральный концертный образцовый оркестр им. Н.А. Римского-Корсакова ВМФ — ведущий творческий коллектив Военно-Морского Флота РФ, имеющий более чем 70-летнюю историю.

Сегодня оркестр — один из лучших творческих коллективов ВС России — снискал себе авторитет и уважение не только в странах СНГ, но и в дальнем зарубежье: Швеции, Финляндии, Австрии, Германии, Франции, Италии, Великобритании, США, Северной Корее, Египте, Эфиопии. В феврале 1993 года, в год 150-летнего юбилея великого русского композитора-моряка Н.А. Римского-Корсакова, за большие заслуги в области музыкально-исполнительского искусства Правительство Москвы присвоило оркестру почетное наименование Н.А. Римского-Корсакова. Многогранна деятельность оркестра, включающая в себя систематические выступления с филармоническими программами, записи на радио, грамзаписи, выступления на телевидении, совместные работы с ведущими артистами и музыкантами страны, участие в различных международных фестивалях и зарубежных гастролях. В разные годы коллектив оркестра выступал с концертами в горячих точках в Афганистане, Чечне и Сирийской Арабской Республике. Начиная с 1945 года оркестр — постоянный участник Парадов Победы на Красной площади, с 2017 года — Главных Военно-морских парадов в Санкт-Петербурге.