Новогодняя сказка на льду для всей семьи "Царевна-лягушка" в постановке чемпионки мира по фигурному катанию Елены Леоновой. Всероссийская премьера - только один день в Ледовом дворце - 7 января в 11:00 и 14:00.

Зрителей ждёт увлекательная история в исполнении профессиональных спортсменов, лауреатов и победителей российских и международных соревнований по фигурному катанию. Любимые герои, яркие костюмы, авторские песни и музыка полюбятся зрителям всех возрастов!

Праздничное представление перенесёт зрителей в волшебный мир русских народных сказок. Иван Царевич, Василиса Прекрасная, Кощей Бессмертный, уморительные скоморохи и Царь Еремей поведают удивительную историю о добре и зле.

Решите вопрос с новогодним подарком уже сегодня: билет на волшебную сказку - чудесный подарок на этот праздник! Тем, кто покупает билеты заранее всегда достаются самые лучшие места. Дети до 3-х лет (включительно) - бесплатно!

Создатели спектакля - ледовый театр Ice Stage - яркие представители современной индустрии фигурного катания.

Мария Жукова — продюсер, артистка мировых ледовых шоу, кастинг-директор. Ассистент художественного руководителя всемирно известного английского театра на льду "The Imperial Ice Stars" Энтони Мерсера. Член постановочной группы спектакля "The Nutcracker on Ice" на сцене The Royal Albert Hall в Лондоне. Основательница первой студии воздушной гимнастики Dance & Circus Project и фестивалей Russian Aerial в Москве. Артистка мюзикла Анна Каренина в московском Театре Оперетты.

Александра Захарова — продюсер, режиссёр-постановщик ледовых шоу, создательница самого массового спектакля на льду с участием 105 фигуристов. Основательница благотворительного конкурса-фестиваля "Alex Cup" с участием олимпийских чемпионов по фигурному катанию. Худрук театра-студии танца на льду Alex. Хореограф по фигурному катанию (ГИТИС, мастерская Е. А. Чайковской).