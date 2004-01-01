Трио имени А.Хачатуряна

Программа концерта

1 отделение

Шуберт - Трио ми бемоль мажор, опус 100

2 отделение

Шостакович - Трио № 2, ми минор



Трио имени Хачатуряна:

Армине Григорян, фортепиано

Карэн Шахгалдян, скрипка

Борис Лифановский, виолончель



Трио имени Хачатуряна было создано как трио «Arsika» в 1999 году. Ансамбль гастролировал в США, Швейцарии, Центральной и Южной Америке, Канаде, Великобритании, странах Европы… Его выступления неоднократно транслировались по радио и телевидению. Ансамблем записано девять дисков, посвящённых армянской и русской музыке.

Музыкальная критика отмечает виртуозное исполнение, истинную музыкальность и чувство стиля ансамбля. С 2006 года выступает в нынешнем составе : Армине Григорян - фортепиано, Карэн Шахгалдян - скрипка, Карен Кочарян - виолончель. Ансамбль ведёт большую просветительскую деятельность в Армении, выступая не только в столице, но и в регионах, проводит мастер-классы со школьниками и студентами. Трио активно концертирует, последние несколько лет играет в среднем 70 концертов в сезон.

В 2008 году ансамбль переименовался в трио имени выдающегося армянского композитора Арама Ильича Хачатуряна.

В 2010 году музыканты, совместно с одним из близких друзей Арама Хачатуряна, меценатом Асатуром Гузеляном, основали Фонд развития классической музыки, в рамках которого продолжили свою образовательную и благотворительную деятельность в стране.

В 2013 году, к 110-летию Арама Хачатуряна, музыканты реализовали масштабный проект, который получил продолжение и в последующие годы: в различных городах России,(Нижний Новгород, Владимир, Краснодар, Мурманск), а также в Ереване,(с Государственным Симфоническим оркестром, дирижёр Сергей Смбатян), были исполнены за один вечер три концерта Арама Хачатуряна, скрипичный, фортепианный и Концерт-рапсодия для виолончели. Другим амбициозным проектом юбилейного года стало исполнение всех сольных сонат Хачатуряна (для фортепиано, для скрипки, для виолончели и для альта, альтист - Максим Новиков), в Доме-музее композитора в Ереване.

Трио тесно сотрудничает с современными композиторами, на счету ансамбля несколько премьер новых сочинений, некоторые произведения были посвящены непосредственно этому музыкальному коллективу.

Важной частью жизни ансамбля являются связь с Домом-музеем Арама Хачатуряна в Ереване, который можно назвать творческой лабораторией музыкантов. Здесь были записаны диски трио, регулярно проходят концерты и реализуются образовательные проекты, инициированные музыкантами ансамбля.

В концертом туре весной 2022 в составе трио выступит известный московский виолончелист Борис Лифановский, солист оркестра государственного академического Большого театра России.