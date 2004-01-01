Три мира старой Испании

Исполнители:

Лауреат всероссийского и международного конкурса, обладатель премии Андреса Сеговии – Хосе Мигеля Руиса, музыковед

Мария Моисеева (орган)

Лауреаты международных конкурсов

Вокальный дуэт «Ave Maria»:

Мария Ария (сопрано, перкуссия)

Наталия Дубровская (сопрано, рамочные барабаны)



На протяжении долгих веков на территории современной Испании удивительным образом сосуществовали три великих культуры — собственно испанская, мавританская и сефардская. Их представители жили бок о бок, развивали свои ремесла и, конечно, пели песни — о любви, родной земле и друг о друге. Эта музыка, написанная пять и более столетий назад, продолжает трогать слушателей и в наши дни. В ней оживают собирательницы оливок и арабские воины, библейские пророки и мавританские царицы, моряки и ведьмы. В руках певиц Мари Арии (сопрано) и Наталии Дубровской (меццо-сопрано) окажутся звонкие тамбурины, гулкий даф, громогласный тар и другие ударные инструменты. А дополнят программу лучшие пьесы великой испанской органной школы в исполнении специалиста по испанской музыке органистки Марии Моисеевой.



Программа концерта



I отделение:

«Cuncti simus concanentes» («Красная книга монастыря Монтсеррат», XIV в.)

«A que por mui gran fremosura» («Красная книга монастыря Монтсеррат», XIV в.)

«Des oge mais» («Кантиги Девы Марии», XIII в.)

А. де Кабесон (1510-1566). Вариации на миланскую гальярду. Павана с глосой

Народная сефардская песня XV в. «La rosa enflorece»

Народная сефардская песня XV в. «Morenika»

Народная сефардская песня XV в. «Quando el rey Nimrod»

Ф. Корреа де Араухо (1584-1664) Тьенто II тона

Ф. де ла Торре (1483–1504) «Pámpano verde»

Каталонская народная песня «Dindirindín»

Испанская народная песня «Rodrigo Martínez»



II отделение:

Народная сефардская песня «La Reina Jerifa mora»

Испанская народная песня «Tres morillas de Jaén»

Диего Писадор (1509–1557). «La mañana de San Juan»

П. Бруна (1611-1679). Тьенто на тему литании Деве Марии

Х. Васкес (1500–после 1560) «En la fuente del rosel»

Х. дель Энсина (1468– 1530) «Ay triste que vengo»

Э. Вальдеррабано (ок. 1500–ок.1557) «De donde venís amores»

Х. Б. Кабанильес. Итальянская куранта

Испанская народная песня «Marizapalos»

Народная сефардская песня «Una tarde de verano»

Народная сефардская песня «Poco le das la mi consuegra»



Ведущая - музыковед Светлана Бобрицкая