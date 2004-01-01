Трагический тенор эпохи

Пётр Макаров (фортепиано)

Клод Дебюсси – Девушка с волосами цвета льна

Фридерик Шопен – Прелюдия №15 (Des dur)

Жорж Бизе – Кармен (увертюра, фрагм.)



Людмила Лаврентьева (сопрано)

Жорж Бизе – Хабанера из оперы «Кармен»

Юрий Шапорин – Твой южный голос

Георгий Свиридов – Утро в Москве



Евгений Попов (скрипка)

Пабло де Сарасате – Андалузский романс



Екатерина Охраминская (виолончель)

Клод Дебюсси – Чудесный вечер



Трио

Лирическая пьеса

Шуман-Ауэр – Посвящение

Клара Шуман - Трио соль минор, 1 часть

Г.Свиридов – Зимняя дорога



Светлана Бобрицкая (музыковед)

Александр Блок – Вхожу я в тёмные храмы

Я и молод, и свеж, и влюблён.

Незнакомка

О доблестях, о подвигах, о славе

Как океан меняет цвет

О да, любовь вольна как птица

Я помню нежность ваших плеч

Была ты всех ярче, верней и прелестней

Я никогда не понимал

Тебя жалеть я не умею

О, я хочу безумно жить



Автор и ведущая - музыковед Светлана БОБРИЦКАЯ



Исполнители:

Людмила ЛАВРЕНТЬЕВА - вокал

Евгений ПОПОВ - скрипка

Екатерина ОХРАМИНСКАЯ - виолончель

Петр МАКАРОВ - фортепиано