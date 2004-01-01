Трагический тенор эпохи
Музыкально-литературный вечер, посвященный творчеству А.Блока
Музыкально-литературный вечер, посвященный творчеству А.Блока
Пётр Макаров (фортепиано)
Клод Дебюсси – Девушка с волосами цвета льна
Фридерик Шопен – Прелюдия №15 (Des dur)
Жорж Бизе – Кармен (увертюра, фрагм.)
Людмила Лаврентьева (сопрано)
Жорж Бизе – Хабанера из оперы «Кармен»
Юрий Шапорин – Твой южный голос
Георгий Свиридов – Утро в Москве
Евгений Попов (скрипка)
Пабло де Сарасате – Андалузский романс
Екатерина Охраминская (виолончель)
Клод Дебюсси – Чудесный вечер
Трио
Лирическая пьеса
Шуман-Ауэр – Посвящение
Клара Шуман - Трио соль минор, 1 часть
Г.Свиридов – Зимняя дорога
Светлана Бобрицкая (музыковед)
Александр Блок – Вхожу я в тёмные храмы
Я и молод, и свеж, и влюблён.
Незнакомка
О доблестях, о подвигах, о славе
Как океан меняет цвет
О да, любовь вольна как птица
Я помню нежность ваших плеч
Была ты всех ярче, верней и прелестней
Я никогда не понимал
Тебя жалеть я не умею
О, я хочу безумно жить
Автор и ведущая - музыковед Светлана БОБРИЦКАЯ
Исполнители:
Людмила ЛАВРЕНТЬЕВА - вокал
Евгений ПОПОВ - скрипка
Екатерина ОХРАМИНСКАЯ - виолончель
Петр МАКАРОВ - фортепиано