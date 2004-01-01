Торжество клавиш

Программа концерта

I ОТДЕЛЕНИЕ:

1. ДЕНИ БЕДАР (1950)

Маленькая сюита для органа и фортепиано:

Интродукция

Фугетта

Романс



2. АНТОНИО ВИВАЛЬДИ (1678-1741) - ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ (1685-1750)

Концерт ля минор в 3-х частях

Дина Ихина



3. ХАНС-АНДРЕ ШТАММ (1958)

Ellyllon

Денис Маханьков



4. ПЬЕР КОШРО (1924-1984)

Scherzo symphonique

Денис Маханьков



5. ЮБЕР ЖИРО (1920-2016)

«Под небом Парижа»

Дина Ихина (мелодика)

Денис Маханьков (орган)



II ОТДЕЛЕНИЕ:



6. МИКАЭЛ ТАРИВЕРДИЕВ (1931-1996)

«Снег над Ленинградом»

Переложение для органа и фортепиано

Денис Маханьков (орган)

Дина Ихина (фортепиано)



7.ГИ БОВЕ (1942)

Гамбург

Дина Ихина



8. ДЕНИ БЕДАР (1950)

Маленькая сюита для органного дуэта:

I Интродукция

II Фанфары

III Песня

IV Скерцандо

Дина Ихина и Денис Маханьков



9. ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ (1685-1750)

Хоральная фантазия

Jesus Christus, unser Heiland, BWV 688

Фуга Ми-бемоль мажор BWV 552/2

Денис Маханьков



10. АСТОР ПЬЯЦЦОЛЛА (1921-1992)

Oblivion

Дина Ихина (мелодика)

Денис Маханьков (орган)



11. ГЕОРГИЙ СВИРИДОВ (1915-1998)

"Время вперед"

Переложение для органа и фортепиано

Денис Маханьков (фортепиано), Дина Ихина (орган)



Дина Ихина и Денис Маханьков - выпускники Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (класс органа заслуженного артиста России Даниэля Зарецкого), лауреаты международных конкурсов. В репертуар органного дуэта входят как оригинальные сочинения, написанные для ансамбля органистов, так и переложения оркестровых произведений, а также премьерные сочинения современных композиторов.



Активная концертная деятельность исполнителей в России, в странах Европы , в Армении, Грузии и Казахстане; на самых больших органах стран: России, Исландии, Латвии, Эстонии, Беларуси - отмечена интересом не только к современным органам, но и к инструментам-памятникам - историческим органам, их возрождению; а также к развитию и привлечению внимания к органному искусству как неотъемлемой части культуры в разных регионах и частях мира.



Денис и Дина являются организаторами и идейными вдохновителями благотворительного проекта «Органные концерты в Печорах», направленного на восстановление уникального исторического органа Kriisa церкви Св. Петра в г. Печоры (Псковская обл.), с июня 2014 г. - солистами в проекте. С 2015 по 2017 год работали органистами Дворца Искусств г. Кондопога (Республика Карелия). В 2016 г. музыканты стали победителями Первой общественной премии «Народное признание-2015» в номинации «Инициатива» (Псков) за организацию благотворительных концертов в кирхе в Печорах, сборы от которых идут на восстановление исторического органа, установленного в этой церкви. В том же году стали лауреатами Премии Администрации Псковской области за лучшие произведения в области культуры и искусства, архитектуры и журналистики (2016).



Выступали в церкви Хадльгримскиркья в Рейкьявике (Исландия, 2017) с концертами в рамках ежегодного летнего международного органного фестиваля, представляя Россию (скорее всего, впервые в истории российской органной школы). Инструмент этой церкви — один из самых выдающихся духовых органов в мире.



В числе концертов - выступления в таких значимых залах, соборах и церквях как: зал им. А. К. Глазунова (Санкт-Петербургская Консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова), церковь Св. Ламберта в Мюнстере (Германия), Домская церковь в Таллинне, челябинский органный зал, Городская церковь в Листале (Швейцария), церковь Св. Якоба в Цюрихе и мн.др.