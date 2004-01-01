Только для тебя

Вокальная группа ViVA - уникальный проект, объединивший 5 солистов лучших музыкальных театров России и Европы, звезд мюзиклов и участников популярных

международных телевизионных шоу.

Группа ViVA приготовила концертную программу в которую войдут полюбившиеся хиты и новые песни. Новое прочтение известных хитов от классики до современной

эстрады, а также авторские композиции делают концерты Группы ViVA яркими и запоминающимися.

ViVA – это живое общение со зрителями, эталонное исполнение сложнейших произведений и настоящие эмоции, исходящие от чистого сердца.

Программа концерта

1. Балыков. «Здравствуй, зритель»

2. Манзани, Менгалли, Зелли. “Vivo per lei”.

3. Бениш. «Живу для тебя»

4. Бабаджанян. «Королева красоты»

5. «Ой, то не вечер…»

6. Гардель. «Она так прекрасна».

7. Ковальский. «Голубоглазая».

8. Любите, пока любится

9. Морозов. «Несравненная»

10. Морозов. «Белая ночь»

11. Морозов. «Царевна – царица».

12. Фадеева. «О чем задумались, мадам»

13. Джон Бон Джови. “It’s my life”

14. Балыков. «Счастье в твоих глазах»

15. Горнизов. «На окраине души»

16. Плохотников. «Старые друзья мои»

17. Антонов. «Мечта сбывается».

18. Басилая. «Арго».

19. Морозов. «Гавайская гитара»

20. Евзеров. «Радуйся»

21. Попурри на БИС.

22. Коэн. «Алиллуйя»

В программе возможны изменения!





Николай Тимохин - участник популярных ТВ-шоу: в 2007 году победил в проекте «Секрет успеха 2» (Х-фактор) телеканала «Россия», в 2013 году участвовал в шоу «Голос 2» на Первом канале, в 2014 и 2016 участник мюзикла «Мастер и Маргарита» в роли Мастера и Иешуа Га-Ноцри, в 2015 году стал финалистом проекта «Главная сцена» на телеканале «Россия».

Станислав Мошкин - Золотой Голос Приморья, участник шоу "Голос-8" (Первый канал), "Живой звук" (Россия1) и других телепроектов. Играл роль Энея в Опере Дидона и Эней (Перселл) - реж. А.Б.Титель. Исполнитель главных Ролей в мюзикле Замок Желаний (Хозяин Замка/Слуга), Stairway Вий(Запевала Казачьей Песни) и Последнее Испытание(Пар-Салиан).

Александр Балыков – звезда первого сезона нашумевшего телевизионного шоу «Главная сцена», в котором он покорил своей искренностью лучших продюсеров страны. Александр - артист московских мюзиклов, автор и исполнитель собственных песен.

Он обладает невероятной энергетикой и делает из любого выступления настоящее шоу.

Любой выход на сцену – событие, в котором каждая девушка в зале чувствует себя королевой.

Михаил Давыдов – ему стоя рукоплескала самая искушенная публика оперных театров Вены, Барселоны, Пекина и Канадского Монреаля.

В мире сложно найти концертный зал, где не звучал его голос.

На сегодняшний день спектакли с участием Михаила собирают полные залы в театре «Геликон – опера».

Он уверенно идет по жизни, как будто по нотному стану, где каждая нота ему подвластна.

В его исполнении чувствуется непоколебимый характер и уверенность в себе.

Филипп Черкасов – представитель легендарной династии Черкасовых.

Заслуженная награда Гран-при международного конкурса «Романсиады» говорит о нем многое!

Он неисправимый романтик. Исполняя романсы и оперные арии, он тонко чувствует каждую ноту, и в этом Филиппу нет равных.