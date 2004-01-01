Только для тебя
Концерт вокальной группы VIVA
Концерт вокальной группы VIVA
Вокальная группа ViVA - уникальный проект, объединивший 5 солистов лучших музыкальных театров России и Европы, звезд мюзиклов и участников популярных
международных телевизионных шоу.
Группа ViVA приготовила концертную программу в которую войдут полюбившиеся хиты и новые песни. Новое прочтение известных хитов от классики до современной
эстрады, а также авторские композиции делают концерты Группы ViVA яркими и запоминающимися.
ViVA – это живое общение со зрителями, эталонное исполнение сложнейших произведений и настоящие эмоции, исходящие от чистого сердца.
Программа концерта
В программе возможны изменения!
Николай Тимохин - участник популярных ТВ-шоу: в 2007 году победил в проекте «Секрет успеха 2» (Х-фактор) телеканала «Россия», в 2013 году участвовал в шоу «Голос 2» на Первом канале, в 2014 и 2016 участник мюзикла «Мастер и Маргарита» в роли Мастера и Иешуа Га-Ноцри, в 2015 году стал финалистом проекта «Главная сцена» на телеканале «Россия».
Станислав Мошкин - Золотой Голос Приморья, участник шоу "Голос-8" (Первый канал), "Живой звук" (Россия1) и других телепроектов. Играл роль Энея в Опере Дидона и Эней (Перселл) - реж. А.Б.Титель. Исполнитель главных Ролей в мюзикле Замок Желаний (Хозяин Замка/Слуга), Stairway Вий(Запевала Казачьей Песни) и Последнее Испытание(Пар-Салиан).
Александр Балыков – звезда первого сезона нашумевшего телевизионного шоу «Главная сцена», в котором он покорил своей искренностью лучших продюсеров страны. Александр - артист московских мюзиклов, автор и исполнитель собственных песен.
Он обладает невероятной энергетикой и делает из любого выступления настоящее шоу.
Любой выход на сцену – событие, в котором каждая девушка в зале чувствует себя королевой.
Михаил Давыдов – ему стоя рукоплескала самая искушенная публика оперных театров Вены, Барселоны, Пекина и Канадского Монреаля.
В мире сложно найти концертный зал, где не звучал его голос.
На сегодняшний день спектакли с участием Михаила собирают полные залы в театре «Геликон – опера».
Он уверенно идет по жизни, как будто по нотному стану, где каждая нота ему подвластна.
В его исполнении чувствуется непоколебимый характер и уверенность в себе.
Филипп Черкасов – представитель легендарной династии Черкасовых.
Заслуженная награда Гран-при международного конкурса «Романсиады» говорит о нем многое!
Он неисправимый романтик. Исполняя романсы и оперные арии, он тонко чувствует каждую ноту, и в этом Филиппу нет равных.
1400-2200 руб.