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The Latin Jazz Mass

Совместный проект ансамбля «Ударная компания» и камерного хора «Амадеус»

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События: Концерты.

Первое исполнение в России:

  • Martin Völlinger (Мартин Фёллингер)
  • The Latin Jazz Mass (Латинская Джазовая Месса) для солистов, хора и джазового ансамбля.

Исполнители:

  • Анна Бессолицына
  • Анна Маймескулова
  • Анастасия Бушманова
  • Александра Фёдорова
  • Илья Шицин
  • Николай Максимов
  • Анатолий Шахов
  • Дмитрий Буренин - саксофон (Москва)
  • Алёна Лебедева - фортепиано
  • Андрей Крупенько - бас гитара
  • Сергей Дудецкий - ударные, перкуссия
  • Виталий Кондаков - ударные, перкуссия


Дирижёр проекта Заслуженный артист РФ Валерий Иванов
Ведущая Мария Шульгина

Мартин Фёллингер - молодой немецкий композитор, дирижер, музыкальный педагог и органист, который живет и работает в Швейцарии. Его сочинения отличаются органичным комбинированием классических и современных музыкальных стилей, таких как джаз, сальса и поп, что приводит к оригинальному воплощению традиционных религиозных тем в стиле кроссовер.


Латинская джазовая месса Мартина Фёллингера - зажигательное, многогранное произведение, которое одинаково подходит как для религиозных служб, так и для концертов. Это сочинение, изобретательное по композиционной технике и музыкальному языку, увлекает слушателя не только детальной интерпретацией канонических латинских текстов, но и сочетанием различных ритмов и стилей - от сальсы, самбы, босса новы, румбы, танго и госпела до поп-баллады и фанка. Энергичные грувы, запоминающиеся характерные мелодии, утонченная гармония, импровизационные эпизоды, сольные партии, разнообразные хоровые и инструментальные сочетания вызывают у слушателей светлые и радостные чувства.


Месса написана в 2012 году. За прошедшие годы неоднократно и с большим успехом исполнялась в Европе, США, странах Латинской Америки, в Корее, Японии, Китае. Российской публике это сочинение ещё незнакомо. На Всемирных хоровых играх 2016 года в Сочи немецкий хор исполнил 1 номер из этой Мессы. Но в полном виде это сочинение прозвучит в России впервые.

Филармония
23 мая
17:00
Цены

500-700 р.

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