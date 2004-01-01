Первое исполнение в России:

Martin Völlinger (Мартин Фёллингер)

The Latin Jazz Mass (Латинская Джазовая Месса) для солистов, хора и джазового ансамбля.

Исполнители:

Анна Бессолицына

Анна Маймескулова

Анастасия Бушманова

Александра Фёдорова

Илья Шицин

Николай Максимов

Анатолий Шахов

Дмитрий Буренин - саксофон (Москва)

Алёна Лебедева - фортепиано

Андрей Крупенько - бас гитара

Сергей Дудецкий - ударные, перкуссия

Виталий Кондаков - ударные, перкуссия



Дирижёр проекта Заслуженный артист РФ Валерий Иванов

Ведущая Мария Шульгина

Мартин Фёллингер - молодой немецкий композитор, дирижер, музыкальный педагог и органист, который живет и работает в Швейцарии. Его сочинения отличаются органичным комбинированием классических и современных музыкальных стилей, таких как джаз, сальса и поп, что приводит к оригинальному воплощению традиционных религиозных тем в стиле кроссовер.



Латинская джазовая месса Мартина Фёллингера - зажигательное, многогранное произведение, которое одинаково подходит как для религиозных служб, так и для концертов. Это сочинение, изобретательное по композиционной технике и музыкальному языку, увлекает слушателя не только детальной интерпретацией канонических латинских текстов, но и сочетанием различных ритмов и стилей - от сальсы, самбы, босса новы, румбы, танго и госпела до поп-баллады и фанка. Энергичные грувы, запоминающиеся характерные мелодии, утонченная гармония, импровизационные эпизоды, сольные партии, разнообразные хоровые и инструментальные сочетания вызывают у слушателей светлые и радостные чувства.



Месса написана в 2012 году. За прошедшие годы неоднократно и с большим успехом исполнялась в Европе, США, странах Латинской Америки, в Корее, Японии, Китае. Российской публике это сочинение ещё незнакомо. На Всемирных хоровых играх 2016 года в Сочи немецкий хор исполнил 1 номер из этой Мессы. Но в полном виде это сочинение прозвучит в России впервые.