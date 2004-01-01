Tervetuloa

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Цикл познавательных программ для детей, который позволит познакомиться с удивительным волшебным звучанием карело-финского национального инструмента КАНТЕЛЕ. Программа подготовлена с учетом возрастных особенностей детей раннего возраста на простом и понятном языке. Все концерты проходят в игровой интерактивной форме , что позволяет маленьким слушателям стать непосредственными участниками музыкального действа.

Рождение инструмента КАНТЕЛЕ описывается в карело-финском эпосе «Калевала». Первым мастером и исполнителем является «старый мудрый Вянямейнен», который изготовил свой инструмент из головы огромной щуки. И когда старец начинал играть свои руны, то даже дикие звери и птицы боялись нарушить волшебного перелива и замирали от восторга.