Тенора ХХI века

Каждый тенор – это яркая творческая индивидуальность, артист, который не привык с кем-то делить сценическое пространство. Тем удивительнее объединение стольких замечательных певцов в одном арт-проекте. Музыканту Дмитрию Сибирцеву удалось собрать вместе ведущих теноров крупнейших оперных театров России – Большого Театра, Московского академического театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, Московского театра Новая Опера. И вот уже почти десять лет миллионы любителей музыки на пяти континентах с упоением слушают прекрасных вокалистов, выступающих в арт-проекте «Тенора 21 века».