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Тенора ХХI века

Концерт лауреатов российской премии «Национальное достояние»

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События: Концерты.

Каждый тенор – это яркая творческая индивидуальность, артист, который не привык с кем-то делить сценическое пространство.  Тем удивительнее объединение стольких замечательных певцов в одном арт-проекте.  Музыканту Дмитрию Сибирцеву удалось собрать вместе ведущих теноров крупнейших оперных театров России – Большого Театра, Московского академического театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, Московского театра Новая Опера. И вот уже почти десять лет миллионы любителей музыки на пяти континентах с упоением слушают прекрасных вокалистов, выступающих в арт-проекте «Тенора 21 века».

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