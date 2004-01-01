Танцы с саксофоном
Концерт Российского квартет саксофонистов
Концерт Российского квартет саксофонистов
Блистательный и виртуозный Российский квартет саксофонистов с программой «Танцы с саксофоном». Элегантная классика, стильный джаз, зажигательные ритмы Испании и Латинской Америки, саундтреки из кинофильмов – музыканты приглашают вас в незабываемое музыкальное путешествие! Концерт будет сопровождаться увлекательным конферансом артистов Квартета.
«Танцы с саксофоном»
I отделение
ЛИСТ Венгерская рапсодия No 2
ЧАЙКОВСКИЙ
- Арабский танец
- Русский танец «Трепак» из балета «Щелкунчик»
ШНИТКЕ. «Сюита в старинном стиле»
Менуэт и Балет
МУСОРГСКИЙ фантазия на тему «Ночь на Лысой горе»
БИЗЕ. Сюита испанских танцев из оперы «Кармен»
ШТРАУС. Полька «Трик-Трак»
II отделение
СЕН-САНС. Пляска смерти
ПЬЯЦЦОЛЛА.
«Забвение»
«Сегодняшний концерт» из сюиты «История танго»
БЕРНСТАЙН «Вестсайдская история»
- Мамбо
- Мария
- Америка
ВЕСЕЛОВСКИЙ. Мамбо
МАТИТА. «Chinese Rag»
ИТЮРРАЛЬДЕ. «Suite Hellenique»
ХАЧАТУРЯН. Танец с саблями