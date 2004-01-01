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Танцы с саксофоном

Концерт Российского квартет саксофонистов

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События: Концерты.

Блистательный и виртуозный Российский квартет саксофонистов с программой «Танцы с саксофоном». Элегантная классика, стильный джаз, зажигательные ритмы Испании и Латинской Америки, саундтреки из кинофильмов – музыканты приглашают вас в незабываемое музыкальное путешествие! Концерт будет сопровождаться увлекательным конферансом артистов Квартета.

«Танцы с саксофоном»

I отделение

ЛИСТ Венгерская рапсодия No 2

ЧАЙКОВСКИЙ
- Арабский танец
- Русский танец «Трепак» из балета «Щелкунчик»

ШНИТКЕ. «Сюита в старинном стиле»
Менуэт и Балет

МУСОРГСКИЙ фантазия на тему «Ночь на Лысой горе»

БИЗЕ. Сюита испанских танцев из оперы «Кармен»

ШТРАУС. Полька «Трик-Трак»


II отделение

СЕН-САНС. Пляска смерти

ПЬЯЦЦОЛЛА.
«Забвение»
«Сегодняшний концерт» из сюиты «История танго»

БЕРНСТАЙН «Вестсайдская история»
- Мамбо
- Мария
- Америка

ВЕСЕЛОВСКИЙ. Мамбо

МАТИТА. «Chinese Rag»

ИТЮРРАЛЬДЕ. «Suite Hellenique»

ХАЧАТУРЯН. Танец с саблями

Филармония
26 мая
17:00
Цены

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