Блистательный и виртуозный Российский квартет саксофонистов с программой «Танцы с саксофоном». Элегантная классика, стильный джаз, зажигательные ритмы Испании и Латинской Америки, саундтреки из кинофильмов – музыканты приглашают вас в незабываемое музыкальное путешествие! Концерт будет сопровождаться увлекательным конферансом артистов Квартета.



«Танцы с саксофоном»



I отделение



ЛИСТ Венгерская рапсодия No 2



ЧАЙКОВСКИЙ

- Арабский танец

- Русский танец «Трепак» из балета «Щелкунчик»



ШНИТКЕ. «Сюита в старинном стиле»

Менуэт и Балет



МУСОРГСКИЙ фантазия на тему «Ночь на Лысой горе»



БИЗЕ. Сюита испанских танцев из оперы «Кармен»



ШТРАУС. Полька «Трик-Трак»





II отделение



СЕН-САНС. Пляска смерти



ПЬЯЦЦОЛЛА.

«Забвение»

«Сегодняшний концерт» из сюиты «История танго»



БЕРНСТАЙН «Вестсайдская история»

- Мамбо

- Мария

- Америка



ВЕСЕЛОВСКИЙ. Мамбо



МАТИТА. «Chinese Rag»



ИТЮРРАЛЬДЕ. «Suite Hellenique»



ХАЧАТУРЯН. Танец с саблями