Same Time, Next Year — главный хит американского драматурга и сценариста Бернарда Слэйда. На Бродвее пьеса была исполнена 1453 раза, а в России переведена на русский язык и впервые поставлена в 1991 году режиссером Леонидом Трушкиным. Создатели спектакля посчитали, что его авторский перевод названия — «Там же, тогда же» — удивительно точен, и были благодарны, что режиссер подарил именно это название новому спектаклю.

Однажды в маленькой гостинице встречаются двое. Так начинается роман, который длится четверть века. Все меняется в жизни, все проносится и исчезает, но постоянно лишь одно: они встретятся в следующем году в том же месте. Всего один раз в году — и каждый раз именно эти сутки помогают им прожить до следующей встречи. Каждый год, непременно там же, тогда же.