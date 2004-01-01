Сводный детский хор Мурманской области

Призеры федерального проекта "Музыкальные надежды Арктики"



Эксперты федерального проекта "Музыкальные надежды Арктики И Дальнего Востока":

Э.Карпухова, Г.Акинфин (МГК им. П.И.Чайковского)

К.Золочевский (Музыкальный театр им.К.С.Станиславского и В.И. Немировича-Данченко)

А.Селютина (РГУ им. А.Н.Косыгина)

Ю.Минакова (ЦГИ им. А.А.Ахматовой)

Ю.Гараникова (ДМШ №11 г.Санкт-Петербург)



Дирижеры:

Я.Золочевская (МГК им. П.И.Чайковского)

Ю.Горбатюк (ДМШ им.Э.С.Пастернак, г.Североморск)

Г.Кварацхелия (ЦГИ им. А.А.Ахматовой, г.Санкт-Петербург)



Автор и руководитель проекта - Анна Гришко.



Финальный концерт четвертого сезона федерального проекта «Музыкальные надежды Арктики и Дальнего Востока» традиционно объединит перспективных юных музыкантов из Мурманской области, отобранных экспертной группой из ведущих преподавателей Московской консерватории, ГШУ имени Косыгина и Детских школ искусств Петербурга, которые в течение двух серий мастер-классов данного сезона приезжали в различные города Мурманской области с беслптаными занятиями для детей. В этом сезоне призеры проекта из Заозерска, Североморска, Мурманска, а также Камчатского края выступили на сцене Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга в сопровождении Симфонического оркестра Петербургской консерватории.



На итоговом концерте сезона выступят призеры и эксперты проекта, а также, созданные на полях проекта, детский сводный хор Мурманской области (из хоровых коллективов-участников проекта – учащихся ДМШ и ДШИ г.г. Мурманска, Заозерска, Полярные Зори, Мончегорска, Снежногорска, Гаджиево, п. Видяево и др.) и уникальный сводный детско-юношеский симфонический оркестр Мурманской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Создание данного коллектива является продолжением инициативы по созданию больших сводных оркестров в рамках проекта «Музыкальные надежды Арктики и Дальнего Востока»: в ноябре 2023 года на сцене Мурманской области филармонии выступил Сводный симфонический оркестр регионов Арктической зоны РФ.



В программе:

С. Рахманинов «Весенние воды»

С. Рахманинов «Вокализ»

С. Рахманинов Прелюдия Des-dur соч.32 №13

Муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова «Герои спорта» (аранж. И. Сухова, М. Козуба и Ю. Горбатюка)

Муз. Я. Френкеля, сл. Р. Рождественского «Погоня» из к/ф «Неуловимые мстители» (аранж. И. Сухова, М. Козуба и Ю. Горбатюка)

Муз. А. Рыбникова, сл. А. Вознесенского «Аллилуйя» из рок-оперы «Юнона и Авось» (аранж. М. Козуба)

В. Раду «Весенняя хора» для ксилофона с оркестром (аранж. Ю. Горбатюка)

А. Вивальди «Gloria in excelsis Deo» из кантаты «Gloria» RV589

Г.Ф. Телеманн Концерт для альта с оркестром G-dur

Ю. Весняк «Карлсон» для фортепиано в четыре руки с оркестром (аранж. Ю. Горбатюка)

В. Мясоедов «Армянская мелодия дудука» в переложении для кларнета с оркестром (аранж. Ю. Горбатюка)

И. Матвиенко «Конь» (аранж. С.Руднева и А. Селютиной)

Муз. А. Аедоницкого, сл. И. Романовского «Нашей юности оркестр» (аранж. Ю. Горбатюка)