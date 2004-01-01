Странствие по Андалусии

Концерт фламенко певицы Светланы Рудник, проекта «Flamencura», при участии танцовщицы Blanca Perdiguer Sivera (Испания, Севилья) и театра-студии фламенко «Nuevo dia»

В музыкальное путешествие по Андалусии — родине фламенко — приглашают музыканты проекта «Flamencura» (Москва), певица фламенко Светлана Рудник (Москва), танцовщица фламенко Blanca Perdiguer Sivera (Испания, Севилья), театр-студия фламенко «Nuevo dia» (Мурманск).

Проект «Flamencura» — коллектив, вобравший в себя лучшее, что есть в России в жанре фламенко: Алексей Стародубцев (гитара, вокал), Сергей Коняев (кахон/перкуссия), Константин Ушаков (гитара фламенко). Ансамбль исполняет авторскую музыку в стиле фламенко и традиционные композиции самобытной культуры Андалусии.



Светлана Рудник (вокал) — российская звезда вокального фламенко. Исполнительница представит песни из своего нового альбома «La Peregrina» (Странница).

Blanca Perdiguer Sivera (танец) — исполнительница и преподаватель хореографических стилей фламенко. Бланка обладает неповторимой манерой танца, особой притягательной энергетикой и харизмой.



Украшением концерта станет выступление участниц мурманского театра-студии фламенко «Nuevo dia» под руководством Ольги Плотниковой.