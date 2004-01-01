Стоит над горою Алёша

К юбилею разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье артисты Мурманского областного театра кукол подготовили насыщенную театрализованную концертную программу. Вниманию зрителей будут представлены воспоминания участников событий далёких военных лет, реконструированные номера из репертуара фронтовых концертных бригад, творческие работы артистов театра, стихи и песни военных лет.

За годы Великой Отечественной войны коллективом театра были подготовлены 102 антифашистских программы. Актеры выступали в госпиталях, эвакопунктах, частях и подразделениях армий Карельского фронта, на кораблях Северного флота. С 1941 по 1945 годы было дано около 1000 спектаклей, из них 200 — в госпиталях и более 200 — в прифронтовой полосе, в непосредственной близости от линии огня.

«Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне!» — эти слова поэта Василия Лебедева-Кумача очень точно передают, с каким нетерпением ждали приезда любимых артистов на передовую солдаты Красной армии, защищавшие Родину от фашистов. Песня быстрее всех музыкальных жанров вошла в будни войны, став её частью.

Артисты Мурманского областного театра кукол под руководством заведующего музыкальной частью театра и композитора Петра Макарова подготовили для концерта свои варианты исполнения любимых песен, которые уже давно стали народными: «Тёмная ночь», «Рио-Рита», «Смуглянка», «Синий платочек», «Почтальонка», «Тучи в голубом» и другие известные композиции прозвучат в сопровождении баяна и фортепьяно.

Постановщик концерта, главный режиссёр Мурманского областного театра кукол Пётр Васильев приготовил немало сюрпризов для заполярной публики. Зрителей ждут встреча с лучшими образцами поэзии военных лет, стихи современных авторов, посвящённые героическим будням советских воинов и жанровые хореографические зарисовки.

Режиссёр — Пётр Васильев

Художник — Алевтина Торик

Музыкальное оформление — Пётр Макаров

В концерте принимает участие вся труппа Мурманского областного театра кукол.