STAND UP
Концерт участников шоу «Открытый микрофон» на канале ТНТ: Андрея Кузьмина и Юрия Иванова
Концерт участников шоу «Открытый микрофон» на канале ТНТ: Андрея Кузьмина и Юрия Иванова
Продолжаем знакомить вас с многогранной российской комедией!
Проведи вечер в атмосфере юмора и отличного настроения!
При поддержке резидентов "Stand Up. Мурманск": Дмитрий Амелькин, Иван Политов, Максим Шамне и другие.
Дополнительная информация:
Сбор гостей в 19:00.
Начало программы в 20:00
Обращаем Ваше внимание, что во время выступления артистов вынос блюд и напитков будет прекращен!
Чтобы Вы провели этот вечер максимально комфортно, рекомендуем сделать предварительный заказ блюд и напитков в ресторане до даты проведения мероприятия.
Желаем Вам приятного вечера!
300-1000 руб.