Продолжаем знакомить вас с многогранной российской комедией!

Проведи вечер в атмосфере юмора и отличного настроения!

При поддержке резидентов "Stand Up. Мурманск": Дмитрий Амелькин, Иван Политов, Максим Шамне и другие.

Дополнительная информация:

Сбор гостей в 19:00.

Начало программы в 20:00

Обращаем Ваше внимание, что во время выступления артистов вынос блюд и напитков будет прекращен!

Чтобы Вы провели этот вечер максимально комфортно, рекомендуем сделать предварительный заказ блюд и напитков в ресторане до даты проведения мероприятия.

Желаем Вам приятного вечера!