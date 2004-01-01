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STAND UP

Концерт участников шоу «Открытый микрофон» на канале ТНТ: Андрея Кузьмина и Юрия Иванова

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События: Концерты.

Продолжаем знакомить вас с многогранной российской комедией!

Проведи вечер в атмосфере юмора и отличного настроения!

При поддержке резидентов "Stand Up. Мурманск": Дмитрий Амелькин, Иван Политов, Максим Шамне и другие.

Дополнительная информация:

Сбор гостей в 19:00.
Начало программы в 20:00

Обращаем Ваше внимание, что во время выступления артистов вынос блюд и напитков будет прекращен!
Чтобы Вы провели этот вечер максимально комфортно, рекомендуем сделать предварительный заказ блюд и напитков в ресторане до даты проведения мероприятия.
Желаем Вам приятного вечера!

Цены

300-1000 руб.

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