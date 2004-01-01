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Солнцеворот

Концертная программа, посвященная 15-летию коллектива

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События: Концерты.

Концертная программа посвящена 15-летию коллектива. Включает ярчайшие образцы традиционного песенного материала Русского Севера, известные народные песни, авторские сочинения, в том числе и Вячеслава Попикова, ранее художественного руководителя ансамбля. Программа покажет взаимоотношения людей, мужчины и женщины, парня и девицы; раскроет истинные человеческие чувства, глубину души русского человека. Знакомые мелодии и песни, частушки и пляска, яркие и колоритные костюмы,  виртуозное владение музыкальными инструментами подарят отличное настроение зрителю! 

Филармония
26 ноября
17:00

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