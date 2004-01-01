Проект Классикаплюс и Алиса Тен рады представить самый волшебный концерт для детей и взрослых: «Сны Миядзаки»!

В программе - лучшие музыкальные произведения из анимационных фильмов Хаяо Миядзаки: «Мой сосед Тоторо», «Навсикая из долины ветров», «Принцесса Мононоке» и многих других.

В шоу участвуют 5 музыкантов-виртуозов ансамбля ClassicaPlus: флейта, скрипка, контрабас, ударные и рояль. Жемчужина программы - певица с изумительным голосом, несравненная Алиса Тен.

Каждый номер концерта дополняют видеоинсталляции художника Игоря Чекина, на которых оживают любимые герои из а/ф Миядзаки.

“Сны Миядзаки» - уникальная программа, которая с большим успехом идёт во многих городах России, неизменно собирая полные залы.

Большие и маленькие зрители поют, танцуют, смеются, сопереживают знакомым мелодиям и погружаются в ни с чем не сравнимую сказочную вселенную японского режиссера.

«Неожиданная, фантастическая музыка, дарующая ощущение, что еще не все потеряно, что радость будет, что сила есть. Добрая сила.» - так пишут о концерте наши зрители.

«Непередаваемые эмоции и чудесное настроение, незабываемые впечатления, детский восторг и взрослое восхищение» - вот немногое из отзывов о нашем концерте.

Приходите, будем петь любимые мелодии вместе!



Алиса Тен — вокал

Наталья Жукова — флейта

Анастасия Кускашева - скрипка

Анастасия Д'Анжу - фортепиано

Егор Авилов - ударные

Андрей Самойлов — электроконтрабас

Игорь Чекин - режиссер/видеоряд