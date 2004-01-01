Сны Миядзаки
Волшебный концерт для детей и взрослых
Волшебный концерт для детей и взрослых
Проект Классикаплюс и Алиса Тен рады представить самый волшебный концерт для детей и взрослых: «Сны Миядзаки»!
В программе - лучшие музыкальные произведения из анимационных фильмов Хаяо Миядзаки: «Мой сосед Тоторо», «Навсикая из долины ветров», «Принцесса Мононоке» и многих других.
В шоу участвуют 5 музыкантов-виртуозов ансамбля ClassicaPlus: флейта, скрипка, контрабас, ударные и рояль. Жемчужина программы - певица с изумительным голосом, несравненная Алиса Тен.
Каждый номер концерта дополняют видеоинсталляции художника Игоря Чекина, на которых оживают любимые герои из а/ф Миядзаки.
“Сны Миядзаки» - уникальная программа, которая с большим успехом идёт во многих городах России, неизменно собирая полные залы.
Большие и маленькие зрители поют, танцуют, смеются, сопереживают знакомым мелодиям и погружаются в ни с чем не сравнимую сказочную вселенную японского режиссера.
«Неожиданная, фантастическая музыка, дарующая ощущение, что еще не все потеряно, что радость будет, что сила есть. Добрая сила.» - так пишут о концерте наши зрители.
«Непередаваемые эмоции и чудесное настроение, незабываемые впечатления, детский восторг и взрослое восхищение» - вот немногое из отзывов о нашем концерте.
Приходите, будем петь любимые мелодии вместе!
Алиса Тен — вокал
Наталья Жукова — флейта
Анастасия Кускашева - скрипка
Анастасия Д'Анжу - фортепиано
Егор Авилов - ударные
Андрей Самойлов — электроконтрабас
Игорь Чекин - режиссер/видеоряд